HONESDALE — The Wayne Highlands Middle School has named the Honor Roll for the fourth quarter of the 2018-19 school year.

Sixth Grade - High Honor Roll

Mason Avery, Andrew Baker, Gracen Barrouk, Aviana Branning, Olyvea Burke, Rachele Chee, Brianna Cobourn, Shawn Giblin, Faith Gombita, Delimar Hugg, Ruth Ihlefeldt, Eoman Judge, Conlan Keast, Megan Kretschmer, Makayla Manahan, Leonardo Martinez-Valerio, Elizabeth Meagher, Lucas Murray, Mason Osher, Shreya Patel, Daniel Peoples, Olivia Pinto, Wyatt Rutherford, Ava Schachter, Lily Taraschuk, Madison VanBlarcom, Evelyn Wilishefski, Emilia Williams, Nathan Woelkers

Honor Roll

Jared Ahern, Rosalyn Bayly, Emily Bennett, Aiden Collins, Reese Cosgrove, Daniel D’Albora, Mason D’Albora, Gregory Door, Alexis Eldred, Robert Grataski, Mattice Harcum, Eliott Hocker, Makayla Husley, Katherine Irwin, Benjamin Krause, Brock Ludwig, Lisa Marion, Erin Meagher, John Meagher, Liam Miller, Elliott Moeykens, Anthony Passaro, Paul Reiprich, Jillian Rodriguez, Justin Schumacher, Nesta Sevcik, Kierra Slish, Aviana Spry, Lucas Stephens, Madison Stephens, Bella Trumbull, Hunter Warring

Seventh Grade - High Honor Roll

Grace Albano, Gavin Bresset, Claire Campen, Makayla Cobourn, Courtney Crum, Rebecca Dadig, Nicholas Denoie, Calghen Downey, Cameron Duley, Nicholas Eisele-Bockelkamp, Alexia Fasceski, Cosette Gombita, Jenna Gonzales, Nathaniel Greene, Seth Gunuskey, Christopher Guo, Wilson He, Zoie Hessling, Ashley Hnatko, Jillian Hoey, Carter Kennedy, Maria Maglione, Skylar Manahan, Haley Mansfield, Elise Marsh, Peter Modrovsky, Brooklyn Moody, Nicholas Mozga, Avery Ohliger, Karli Rowles, Cassidy Scanlon, Alemina Selimovic, Grant Tonkin,

Honor Roll

Robert Albano, Jacob Babel, Alexis Batzel, Lauren Canfield, Andrew Carrick, Elijah Casselbury, Cole Chesna, Nadira Coaxum, Guarionex Curiel, Jack Daniels, Rory Decker, Bryce Dressler, Jack Eisele, Donovan Freedman, Abigail Frey, Wyatt Fuller, Amit Fulp, Joseph Giannetti, Jr., Miranda Grossman, Katelyn Gunuskey, Katelyn Hadden, Lucy Harrington, Logan Hedgelon, Angela-Rhae Holmes, Haylei Jones, Cody Kretschmer, Nathaniel Landmesser, Eleanor, MacDowell, Shannon McCormick, Dominic Miller, Brielle Mosher, Pooja Patel, Jillian Penn, Julian Pons, Ronald Pritchard, Jr., Miranda Roegner, Joseph Taraschuk, Kaylynn Trostle, Matthew Tuleya, Maxx Wolfenberg, Thomas Woneskey III

Eighth Grade - High Honor Roll

Jessieca Moira Aguasin, Brodie Cole, Nolan Duffy, Tiffany He, Caroline Klinkiewicz, Madison Meagher, Ella Miller, Sommare Myers, Andrew Rhyne, Chloe Rogers, Skye Skinner, Davalyn Ursich, Hailey Weigelt, Sage Yorn

Honor Roll

Veronica Baker, Hannah Batzel, Madison Breidenstein, Kaitlyn Brown, Anna Coar, Kaysey Coca, Rachael Collins, Brooke Compton, Tia Daniels, Sarah Decker, Lindsey Eisloeffel, Kira Fox, Lindsey Gannon, Joseph Harcum, Jack Higgins, Nathan Hugaboom, Aimee Johannes, Rochelle Keast, Trinity Kline, Karter Kromko, Aidan Latourette, Jonah Legg, Timothy Martin, Emma Maxwell, Jacob Millon, Jake Mundy, Gabriella Passaro, Gopi Patel, Aaron Phillips, Kalin Pietraszewski, Eve Rogers, Bradley Rotundo, Connor Sloss, Kage Southerton, Rory Steelman, Audra Stinavage, Madison Swendsen, Michael Tyahla, Allie Voto, Lacie Ward, Emma Weist, Claragail Wheeler, Madison White