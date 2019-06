The Damascus Area School has announced the 4th quarter honor roll.

8th Grade High Honors

Ivy Brinkerhoff

Katie Crum

Joseph Curreri

Carly DeGrazia

Kate Dowling

Lakelen LeClere

Madison O’Brien

Hannah Rybak

Eddie Skies

Maggie Yerkes

Madison Roberts

Honors

Trent Gombita

Charles Hinton

Michael Murphy

Christian Krasniak

7th Grade High Honors

Kayla Benson

Caleb Bryant

Aurora Dutton

Danielle Gager

Landon Johannes

Amanda Kuta

Elyse Montgomery

Lillian Dolson

Honors

Emma Johannes

Rozalyn Mikulak

Ava Mullally

Laura Wood

6th Grade High Honors

Carson Hedgelon

Rylan Montgomery

Jordan Patzuk

Honors

Kristina Blum

Justin Davis

AnnaLee Litzenbauer

Ava Patrisso

Logan Conklin

Sekiyah Dutton-Brewster

Shannon Hazen

Channing Rutledge

Cassidy Castrovillari