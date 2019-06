WALLENPAUPACK - The Class of 2019, Wallenpaupack Area High School, “passed the tassel” Friday night, June 21. The commencement ceremony was to take place at the football field if weather permitted, or in the gymnasium.

There are 285 students graduating; 264 planned to be at commencement ceremony, Friday night.

A full report on commencement, with pictures, is planned for the next edition.

Following completion of exams on Wednesday, the top students academically were determined.

The Valedictorian is Rachael Tirjan, and the Salutatorian is Tyler Wirth.

Rachael is the daughter of Lisa and Tim Tirgan. FBLA, SADD, Student Ambassador, basketball and softball were among her activities at WAHS. In October when she was honored by the school board, The News Eagle reported her plans to attend Messiah College and major in Biology with a pre-medicine concentration.

Tyler Wirth is the son of Christine Angland and Stuart Wirth. FBLA, Tech Club, cross country, track & field and boys’ soccer were among his activities at WAHS. As of this last September, when he was recognized by the school board, his plans were to attend a Division 1 school to study Energy Engineering and continue running.



The Class of 2019 contains five sets of twins:



Ameen and Ameer Chase

Kaitlyn and Kyle Gregory

Liam and Sean Jacobs

Samantha and Shawn Sura

Philip and Taylor VanWettering.



The Class of 2019, WAHS is as follows. An asterisk (*) refers to students in the National Honor Society.



A to D



Rasha Abdallah

Jason Ahner

Michael Arasimowicz*

Rylee Arenson*

Marcos Baez

Daniel Baker

Peter Bambina

Arick Barker

Connor Barnes

Kayla Barnes

John Bartczak

Natalie Bartkow

Kode Bartley

Aaliyah Bauza

Cole Bender

Nicholas Benetos

Desirae Bennett*

Rianna Binns

Nicholas Black

Zachary Bolton

Matthew Bondarek

Austin Borne

Jonathan Brannen

Molly Breedveld

Devon Brexel

Kinzey Brice*

Julia Brinsfield

Joseph Bulzomi

Brydee Burke

Isabella Calabrese*

Sebastian Camacho

Cailin Campbell*

Jessica Cann

Andrew Cantu

Sean Caplette

Jessica Cardone*

Ivan Carrasco

Joceline Castelonia

Desiree Cerruto

Lynne Chandler

Ameen Chase

Ameer Chase

Anthony Church

Alejandro Ciuba*

Nicholas Colella

Hannah Compton

Micah Conant*

Wesley Conklin*

Mackenzie Cuomo

Phoebe Cykosky*

Ramdial Dalphus

Christopher D'Andrea

Alana Danelski*

Carly Daniels

Taylor Davies*

Anthony Delvillar*

Katherine DeMarinis

Dardan Demiri

Angela DeSanti

Rachel DeSau

Madison Dixon

Kelli Dixon*

William Doron

Brooke Dowling

Erin Duncan



E to L



Robert Eberle

Jenna Elliott*

Cory Erk

Alfred Everett

Marissa Fahsbender

Jamie Falgie*

Cole Fenstermacher

Maximus Figueroa

James Folenta

Michael Fordham

Paul Forte*

Stephanie-Jane Frable*

Lorenzo Franzese

Bradley Frick*

Shelby Fylstra*

Tristan Galdys

Addison Gardner*

Michael Giordano

Racquel Giro*

Darrian Gordon

Henry Gravina

Kaitlyn Gregory

Kyle Gregory

Megan Guerrieri*

Madison Guzzo*

Giovanni Halladay

Nicholas Hamer*

Donovan Hamilton

Mary Harmuth*

Jeremy Harr

Ryan Hartman*

Adam Haupt*

Enrique Hernandez

Christopher Higgins*

Thomas Hiller*

Timothy Holzapfel

Sean Hubner

Tiffany Huffer

Angela Hussung*

Joseph Ingulli*

Kyle Inserra

Marissa Ivanko

Liam Jacobs

Sean Jacobs

Chase Jago

Maritza Jahn*

Caitlyn Jannetti

Kenneth Johansson

Kaitlyn John Klein

Mallory Johnson

Nada Jones

Darian Joseph

Tyler June

Matthew Katz

Kimberly Keane

Charles Kellogg

Johnathan Kepnach

Thomas Kezek

David Kimble

Kateleigh Kleinhans

Morgan Kleinhans

Caroline Kliokis

Chase Koelln

Billy Krochta

Anthony Krol

Caitlin Kuropatwa

Christopher Kuveke*

Sabrina Lamas

Nicholas Lancaster

Ivory LaPlant

Anastasia League

Christina Leksin*

MaryKate Lesnett*

Atraeu Lester

Jake Liddy*

Michael Liotta

Nicholas Litz

Leo Loretta

Elijah Lugo

Brianna Lynch*



M to S



Anthony MacDonald

Christopher MacDonald

Michael Macdonough*

James Mackes

Cecilie Madsen

Maxwell Mancino

Harrison Mancuso

Vincent Manzo

Cerena Martin

Jessica Martin

David Martone

Paige Mathews

Michael Mattessich

Nicholas Maurice*

Kaitlyn McClintock

Kiarra McCloud*

Thomas McCormick*

Peter McDermott

John McKean

Annarose McLaughlin*

Hailey McMillin

Hunter Mead

Carissa Menderis*

Peter Menechino

Karli Mercereau

Lyndsy Mergner

Diana Miedema*

Jake Mitchell*

Karlee Mongiello

Lauren Monsees

Jack Monte*

Joshua Moore

Carlee Moser

Jack Mowatt*

Madison Nakielny*

Serena Napolitano

Tyler Neglia*

Joan Nieves

Kyle Nolan*

Emmanuel Obeng

Donald O'Brien

Hannah O'Connor*

Graceanne Olver

Tyler Orebek

Holden Orr

Devin Ortiz*

Christopher Paparazzo

Matthew Parry

Alexis Patire*

Branden Paul

Kendra Pender*

Timothy Peney

Rachel Phillips*

Alex Pillar

Erminia Pituch*

Tyler Pombo

Jordan Potenziani

Kayla Prestianni*

Paige Price

Cory Prisco

Meadow Quinn

Audrey Rafferty

Anthony Ragusa*

Taylor Raimer*

Jasmin Ramos

Leyla Rechtorovic

Jarett Riemer

Matthew Riker

Shawn Rivera

Susan Rode*

Justin Romeo*

Laura Rosnyoi*

John Roy

Nicholas Ruggieri

Charlayna Ryan

Sabryna Ryan

Zackary Ryan

Maryanne Sarazine

Sara Sasscer

Nikkos Saviolis*

Madison Schmalzle*

Xander Schock

Ashley Schoepfer*

Jack Schroder*

Griffin Seales

Erin Shelley

Carleen Shook*

Tyler Sincavage

Amandeep Singh

Alexander Smith

Ashley Smith

Chance Smith

Erik Smith

Hannah Smith*

Emilee Spencer

Robert Spinelli

Alexei Sprague

John Squatrito*

Rietta Steffen*

Takumi Sudo

Samantha Sura*

Shawn Sura*

Ryan Sweeney*



T to Z



Emily Talbot

Dylan Taylor

Jared Taylor

Amy Tellefsen*

Cheyenne Tirado

Rachael Tirjan*

Anthony Torres

Savannah Torres

Patrick Travis

Mackenzie Turner*

Jillian Usbeck

Sheehan Valletta

Devin VanWert

Philip VanWettering*

Taylor VanWettering*

Paige Vennie*

Toniann Vitellaro

Derrick Vosburg*

Exzavier Warner

Heidi Washburn

Jessica Waszak*

Andrew Waz-Fullum*

Ty Wesenyak*

Fatima Whaley*

Alexa Wildenberg*

Alexander Williams

Lauren Williams

Melanie Williams*

Timothy Wilson

Jonathan Winkler

Tyler Wirth*

Tierney Woitas*

Aubrey Wolff

Alexis Woodwell

Bruce Yamakawa

Kasper Zaba-Poplawski.